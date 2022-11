Lecce da impazzire, batte l’Atalanta e si gode la classifica. Migliore in campo?

Il Lecce vince e impazzisce di gioia insieme ai suoi tifosi. Finalmente arrivano i tre punti al Via del Mare e succede contro una delle squadre più in forma di questo avvio di campionato. Lecce-Atalanta termina 2-1 con gol di Baschirotto e Di Francesco per i giallorossi e Zapata per l’Atalanta, tutti nel primo tempo. Prima vittoria in campionato in casa e pubblico letteramente in delirio.

Il Lecce vince e sorride, ecco i migliori in campo

Scegliere il migliore in campo del Lecce nella partita contro l’Atalanta è una cosa difficile da fare, sono almeno quattro i giocatori che hanno dimostrato di essere superiori agli altri. Su tutti si sono distinti Baschirotto, Di Francesco, Hjulmand e Gonzalez. Se proprio si deve scegliere un nome la palma del migliore va a Baschirotto che fornisce una prestazione mostruosa che lo consacra l’uomo copertina non solo di questa partita, ma dell’inizio di stagione. A seguire capitan Hjulmand che torna ad essere l’uomo in più del centrocampo come è successo in tutto il campionato di Serie B dello scorso anno. Per non parlare di Di Francesco che gioca con intelligenza, esperienza ed efficacia e che sa metterci la qualità al momento giusto, il gol lo sblocca definitivamente. Gonzalez corre per 3 e fa l’assist del primo gol. Ah non ci siamo dimenticati di saracinesca Falcone, sempre presente, reattivo e affidabile.