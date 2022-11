Lecce da impazzire, vittoria nello scontro diretto, ecco il migliore in campo. Baroni: “Prestazione importanti”

Il Lecce non smette di stupire e di sognare, dopo i tre punti contro l’Atalanta arrivano quelli contro la Sampdoria. In questo caso i punti valgono doppio in quanto si trattava di uno scontro diretto, per lo più giocato in trasferta. Un gol per tempo regolano il match contro i blucerchiati, a segno Colombo e Banda. I tifosi sognano e Baroni si gode la squadra.

Le parole di Baroni e il migliore in campo

Nel granitico Lecce che incassa poche reti da inizio campionato ormai, la palma del migliore in campo va ad un attaccante, Lorenzo Colombo. A seguire il solito Falcone che con le sue consuete parate suggella il risultato. Baroni nel post partita commenta così: “Devo elogiare i miei ragazzi. Siamo arrivati su un campo complicato, hanno giocato una partita calda, spezzettata. Ci volevano lucidità e compattezza, siamo stati bravi a tenere la Sampdoria lontana dall’area. Altrimenti avremmo corso rischi assurdi. In questo momento raccogliamo i punti dopo prestazioni importanti. Fin dall’inizio questa squadra ha sempre offerto prestazioni importanti, qualche volta è mancata all’appuntamento coi punti perché ha iniziato a guardare la classifica. Siamo giovani, dobbiamo andare forte senza fare calcoli. Ci è servito da lezione. Vogliamo batterci a ogni gara con una forte identità, è tutto ciò che mi interessa”.