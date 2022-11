Lecce, alla scoperta dell’uomo del momento, che muscoli per lui!

Nel Lecce che ha trovato la prima vittoria in campionato al Via del Mare contro l’Atalanta c’è un giocatore su tutti che si sta ergendo a protagonista. Si tratta del difensore Federico Baschirotto, autentica rivelazione di questo avvio di stagione. Contro l’Atalanta oltre alla consueta granitica prestazione difensiva è arrivato anche il gol del momentaneo 1-0 a mettere la ciliegina sulla torta.

Baschirotto protagonista dell’avvio di stagione del Lecce

Federico Baschirotto arrivato al Lecce dall’Ascoli non ha subito il salto di categoria dalla Serie B alla Serie A. Da subito si è preso il reparto difensivo giallorosso un pò a sorpresa ed ora è diventato un leader, capace anche di segnare. Oltre alla rete dell’1-0, Baschirotto ha contribuito all’importante successo con la solita partita di massima attenzione difensiva insieme a Pongracic. Statisticamente, il 26enne ha confermato le ottime cifre raggiunte in Udinese-Lecce 1-1. La partita in pillole di Baschirotto recita 14 recuperi palla e 7 intercettazioni. Altro numero importante che era nelle corde del difensore e che si è rivelato tale è la sua precisione nei passaggi. Baschirotto-mania a Lecce con tanto di muscoli in copertina, e che muscoli!