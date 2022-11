Il mercato è sempre più vicino, il Mondiale in scena in Qatar sarà la vetrina giusta per molti calciatori; ma per alcuni non sarà necessario. Infatti è in arrivo un’offerta alla Juventus che potrebbe rivelarsi irrinunciabile. Vlahovic verso la Premier League? Il Newcastle farà l’offerta a fine stagione.

Vlahovic verso la Premier League? Il Newcastle è pronto a fare l’offerta

Dusan Vlahovic è legato alla Juventus fino al giugno del 2026, per portarlo via da Torino non sarà facile. Mentre l’attaccante è pronto a giocare il Mondiale in Qatar, in Europa si pensa a strapparlo via alla Vecchia Signora. La prima società pronta all’offerta è il Newcastle. Gli inglesi faranno l’offerta se riusciranno a centrare l’obiettivo Champions League per la prossima stagione, così come riporta CMW.

Non sarà semplice per Le Gazze, che hanno già delle dirette concorrenti pronte a sfidarsi fino all’ultima offerta per il serbo. Non è una novità che anche il Manchester United e il Bayern Monaco hanno interesse per l’ex Fiorentina. Intanto il Newcastle ha già definito le sue intenzioni e attenderà la fine della stagione per provare la mossa che spiazzerà le dirette concorrenti sul mercato.

L’interesse per Dusan è forte, ma se l’operazione per il giocatore è costata circa 100 mila euro ai bianconeri, gli inglesi dovranno versare nelle casse dei torinesi ancora di più. Il valore attuale dell’attaccante è di 80 milioni di euro.