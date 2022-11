Manchester United-Aston Villa, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Carabao Cup

Questa sera alle ore 21 ad “Old Trafford” si disputerà il match Manchester United-Aston Villa, valevole per il terzo turno della Carabao Cup (Coppa di Lega inglese); per i “Red Devils” è l’esordio nella competizione Nazionale, mentre per i “Villans” ha cominciato il loro percorso dal turno precedente, vincendo per 4-1 sul campo del Bolton.

Curiosamente le due squadre si sono affrontate la scorsa domenica al “Villa Park” di Birmingham, con successo dell’Aston Villa per 3-1; i precedenti complessivi sono 130 che vedono in vantaggio lo United per 75-23 e 32 pareggi.

Manchester United-Aston Villa, probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea, Shaw, Martinez, Lindelöf, Dalot, Eriksen, Casemiro, Rashford, Van de Beek, Rashford, Martial.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez, Cash, Konsa, Mings, Digne, Dendoncker, Luiz, Ramsey, Bailey, Buendia, Watkins.

Dove vedere Manchester United-Aston Villa in tv e streaming

L’incontro di Carabao Cup tra Manchester United-Aston Villa sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma del gruppo Perform con telecronaca di Ricky Buscaglia.

Per poter vedere la gara è necessario scaricare l'app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.