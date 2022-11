L’occasione di portare uno dei trequartisti più desiderati dai rossoneri negli ultimi due anni è arrivata. Milan-Ziyech è l’operazione che potrebbe andare in porto già il prossimo mese di gennaio. Sarebbe un vero affare di mercato quello di aggiudicarsi il marocchino in forza al Chelsea.

Milan-Ziyech, occasione d’oro a gennaio

Il mercato di gennaio è sempre più vicino e le trattative iniziano a prendere forma già da adesso. Il Milan potrebbe portare a Milanello Hakim Ziyech.

Il 29enne marocchino, in forza ai Blues, attualmente impegnato con la Nazionale del Marocco ai Mondiali in Qatar, ha necessità di cambiare aria.

A Londra i rapporti con il mister non sono idilliaci, quindi urge la necessità di trovare un nuovo team e ricominciare da capo.

Stefano Pioli sarà felice di avere in rosa un trequartista con le sue doti: mancino, grande tecnica e visione di gioco. Di natura sinistro, ma può giocare anche come ala destra, ottimo nel dribbling.

L’ex Ajax, talentuoso giocatore, non ha un buon rapporto con Potter e con il Chelsea si sta pensando ad un nuovo futuro già nella finestra di gennaio. Il Milan è la prima squadra che ha mostrato interesse e hanno intenzione di approfittare delle dimissioni di Ziyech dai londinesi.