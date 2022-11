Mondiali Qatar 2022: tutte le 32 nazionali partecipanti

Domenica 20 novembre alle ore 17:00 prenderanno il via i Mondiali di Calcio Qatar 2022, vediamo chi sono le 32 nazionali degli 8 gironi, composti appunto da quattro squadre ciascuno. Tra queste spicca certamente l’assenza dell’Italia, eliminata dopo il secondo posto nel girone di qualificazione e dopo lo sfortunato playoff contro la Macedonia del Nord.

Mondiali Qatar 2022: tutte le nazionali divisi per gruppi

GRUPPO A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda

GRUPPO B: Inghilterra, Iran, USA, Galles

GRUPPO C: Argentina, Messico, Polonia, Arabia Saudita

GRUPPO D: Francia, Australia, Danimarca, Tunisia

GRUPPO E: Spagna, Costa Rica, Germania, Giappone

GRUPPO F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia

GRUPPO G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun

GRUPPO H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud

Gironi molto aperti in questi Mondiali di Qatar 2022 con diverse big in vantaggio per la qualificazione ma che rischiano contro alcune possibile sorprese.