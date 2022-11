Il Napoli allenato da Luciano Spalletti chiude la fase a gironi della Champions League primo in classifica, con dietro il Liverpool di Klopp. Nonostante la sconfitta subita ieri, che ha fermato i partenopei a 13 vittorie consecutive, il primo posto è blindato. Nella fase successiva, per il Napoli, possibili avversari agli ottavi di Champions non saranno semplici.

Napoli, possibili avversari agli ottavi di Champions League

Dopo una serie lunghissima di vittorie e record, il Napoli cade a Liverpool (2-0), nell’ultima sfida di Champions League. I napoletani hanno chiuso il girone con 5 vittorie ed una sconfitta. Il primo posto in classifica fa della squadra campana una testa di serie.

Lunedì 7 novembre, a Nyon ci saranno i sorteggi, qui il Napoli scoprirà l’avversaria che si ritroverà contro nelle due sfide (andata/ritorno) degli ottavi.

La squadra che la formazione di Spalletti si ritroverà contro è una seconda degli altri gruppi. Andiamo a vedere chi potrebbe essere. Il prossimo turno si disputerà nel mese di febbraio/marzo del prossimo anno (14 e 15 e 21 e 22 l’andata, 7 e 8 e 14 e 15 marzo il ritorno).

Sicuramente non potrà incontrare l’Inter, nella fase degli ottavi non si può ritrovare una squadra dello stesso campionato.

Attualmente, gli Azzurri, in attesa anche delle partite di oggi, potrebbero ritrovarsi contro l’Eintracht di Francoforte, il Club Brugge e il Borussia Dortmund. Eventualmente, il Salisburgo, il Psg o il Benfica, Real Madrid, Lipsia o Shakthar Donetsk. Dipenderà da come si concluderanno gli altri gruppi oggi.