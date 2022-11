Onana abbandona il Mondiale: la decisione del portiere del Camerun

André Onana abbandona il Mondiale di Qatar 2022. Il portiere dell’Inter ha preso la sua decisione dopo essere stato escluso dalla Nazionale Camerunense per motivi disciplinari. La notizia era arrivata direttamente dalle fonti della Federazione Camerunense. La scelta della sua Nazionale era arrivata poco prima del match Camerun-Serbia, partita attualmente in corso. A difendere i pali della Nazionale Camerunense è ora Epassy, portiere dell’Abha Club. Poco fa, la clamorosa decisione di Onana: abbandona definitivamente il Mondiale di Qatar.

I motivi che avrebbero portato Onana fuori dalla Nazionale Camerunense non sono ancora del tutto noti, ma quello principale sarebbe dovuto a un acceso dibattito che il portiere nerazzurro ha avuto con l’allenatore Song. Ai microfoni de “L’Equipe”, una fonte della Federazione Camerunense si è espressa a riguardo, dichiarando: “Abbiamo deciso di escluderlo dal gruppo, così chiaramente ci complichiamo un po’ la vita”.

Una versione più dettagliata della vicenda la fornisce invece Fabrizio Romano. In un suo tweet, il giornalista spiega che il motivo dell’esclusione sia stato dovuto alla richiesta di Song di una tipologia di portiere “più tradizionale”. Il rifiuto da parte di Onana di cambiare il suo stile avrebbe poi generato tensione e, di conseguenza, portato alla scelta di metterlo fuori rosa. E ora, pochi minuti fa, in un nuovo tweet di Romano si legge che Onana ha preso la sua decisione definitiva: abbandona la squadra e il Mondiale.

André Onana has decided to leave the World Cup with permanent effect and he will not be back, confirmed. ⛔️🇨🇲 #Qatar2022 https://t.co/0LH0CYZsr3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 28, 2022