Premier League, dove vedere Tottenham-Liverpool: diretta TV e streaming, Sky o DAZN?

Ecco dove vedere Tottenham-Liverpool big match della 15^ giornata di Premier League in diretta TV e streaming. Scopri dove sarà possibile seguire la sfida tra i due tecnici più carismatici d’Europa, Jurgen Klopp e Antonio Conte, se su Sky oppure su DAZN. Le due squadre non attraversano un grandissimo periodo. I bianchi di Antonio Conte sono in scia della coppia Arsenal-Manchester City, va decisamente peggio ai reds di Klopp che arrancano al 9° posto in classifica molto staccati dalla vetta. In ogni caso le due squadre hanno superato abbastanza agevolmente il girone di Champions League a attendono di sapere con chi se la vedranno agli ottavi di finale della competizione più importante del mondo per squadre di club. Obiettivo importantissimo e non scontato visto le soprese dell’eliminazione dal Barcellona e della Juventus.

Tottenham-Liverpool: ecco dove vedere la sfida di cartello della Premier League

Il match da Tottenham e Liverpool, in programma domenica 6 novembre 2022, verrà disputato alle ore 17:30 al “Tottenham Hotspur Stadium” di Londra. Sarà possibile seguire Tottenham-Liverpo (201 del satellite), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 4K (213). Tutti i canali offriranno comunque la possibilità di vedere la partita in 4K HDR.ol in diretta TV sui canali Sky, chiaramente se in possesso dell’abbonamento: in tal caso la partita verrà trasmessa da Sky Sport Uno