Qatar-Ecuador streaming gratis e diretta TV in chiaro: dove vedere Mondiali Qatar 2022

Domenica 20 Novembre allo stadio Al-Bayt ci sarà la partita inaugurale dei Mondiali 2022 Qatar-Ecuador, ecco dove vedere la sfida tra i padroni di casa e i sudamericano in streaming gratuito e in diretta TV in chiaro. Si apre quindi un mondiale non certo accolto con entusiasmo per moltissimi motivi. Non ultimo il fatto di disputarsi in inverno e non al termine della stagione regolare come è sempre accaduto fino ad oggi. Con tutti i più importanti campionati nazionali sospesi fino a gennaio gli occhi di tutti gli appassionati di calcio si spostano sul medioriente e sulla rassegna iridata.

La Francia Campione del Mondo (titolo conquistato in Russia nel 2018 battendo la Croazia in finale) tenterà di riconfermarsi, respingendo l’assalto di Brasile, Argentina e Germania vere co-favorite per la conquista del titolo.

Ecco dove vedere Qatar-Ecuador, partita inaugurale dei Mondiali 2022

Qatar-Ecuador si giocherà domenica 20 novembre alle ore 17:00. Sarà visibile in diretta televisiva in chiaro su Rai 1 e in streaming gratuito su Rai Play. Tutte le partite dei Mondiali di Qatar 2022 sono un esclusiva della Rai.

La nazionale del Qatar è all’esordio ufficiale in un Mondiale di Calcio. Dal 1970, anno in cui è stata creata la federazione, non era mai riuscita a qualificarsi per una fase finale. Partecipa in quanto nazione organizzatrice.