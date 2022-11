Salernitana: Nicola a rischio esonero, dopo la sosta sarà ancora sulla panchina? I nomi del sostituto

La Salernitana sotto il punto di vista della panchina non riesce a trovare pace, o mettiamola così, la tranquillità giusta. Mister Nicola era già finito a rischio esonero dopo la trasferta di Sassuolo e ci ritorna ora, dopo la pesante sconfitta contro il Monza, proprio nell’ultima partita prima della sosta. Sarà ancora lui il mister granata alla ripresa del campionato?

Nicola a rischio esonero

Saranno giorni di riflessione in casa Salernitana, la notizia positiva è che non si dovrà decidere con estrema fretta. Il campionato riprenderà ad inizio gennaio e Iervolino e De Sanctis potranno decidere il futuro di Nicola con calma. Voci dall’ambiente granata riferiscono di un presidente Iervolino furioso dopo la sconfitta contro il Monza come già lo era stato dopo quella altrettanto pesante contro il Sassuolo. I nomi del sostituto tornano di moda: Andreazzoli, Ranieri e Di Francesco i più gettonati, che già erano emersi qualche settimana fa. Vedremo cosa succederà, già a partire dalla prossime ore.