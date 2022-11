Serie A, dove vedere Atalanta-Napoli streaming live e diretta TV: Sky o DAZN?

Sabato 5 novembre, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A tra Atalanta-Napoli. Le due compagini, guidate da Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti, si sfideranno al Gewiss Stadium di Bergamo. È il più capiente impianto sportivo della città ed è sede delle partite casalinghe dell’Atalanta fin dal 1928, anno della sua inaugurazione.

Serie A, Atalanta-Napoli: come arrivano le due squadre

L’Atalanta si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. La Dea, infatti, ha perso in casa contro la Lazio per 0-2 ed ha vinto in trasferta per 0-2 contro l’Empoli. Il Napoli, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive in campionato. Gli azzurri, infatti, hanno vinto in trasferta per 0-1 contro la Roma ed hanno vinto in casa per 4-0 contro il Sassuolo.

Atalanta-Napoli streaming LIVE e diretta TV

La partita Atalanta-Napoli, in programma sabato 5 novembre alle ore 18:00, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, andrà di scena su DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky). In particolare, I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. Abbonati ora a DAZN.