Serie A, le probabili formazioni di Lazio-Monza

Giovedì 10 novembre alle ore 20:45 andrà in scena Lazio-Monza, confronto valido per la quattordicesima giornata di Serie A: la sfida dell’Olimpico verrà diretta da Alberto Santoro di Messina, coadiuvato da Vito Mastrodonato di Molfetta (Bari) e da Gamal Mokhtar di Lecco, con Fabio Maresca di Napoli quale quarto ufficiale, Luca Banti di Livorno al VAR e Daniele Chiffi di Padova all’AVAR.

La situazione della Lazio



La compagine capitolina è reduce dal successo esterno per 1-0 nel derby (rete di Felipe Anderson al 29’): con ventisette punti finora conquistati (frutto di otto vittorie, tre pareggi e due sconfitte, con venticinque reti realizzate e otto incassate), i biancocelesti occupano il terzo posto a tre lunghezze dalla seconda piazza attualmente appanaggio dal Milan, che aggancerebbero in caso di vittoria con i brianzoli.

La situazione del Monza



I “bagai della Brianza” provengono dalla bella vittoria casalinga per 2-0 sull’Hellas Verona, giunta dopo un trittico di sconfitte (0-1 a Empoli, 1-4 a San Siro con il Milan e 1-2 interno con il Bologna). Con i loro tredici punti (risultato di quattro vittorie, un pareggio e otto sconfitte, con tredici goal realizzati a fronte dei ventuno subiti), i lombardi sono attualmente in quindicesima (sestultima) posizione in classifica.

L’ultimo confronto nella “Città Eterna”



I due club si incontrano per la prima volta in Serie A (a Roma e in assoluto), mentre hanno avuto modo di confrontarsi in Serie B e in Coppa Italia. L’ultimo “incrocio” nella Capitale, relativo alla trentunesima giornata della Serie B 1985-’86 (domenica 27 aprile 1986), vide i biancorossi imporsi per 1-0 grazie a una rete di Roberto “Dustin” Antonelli al 76’.

Le probabili formazioni di Lazio-Monza



LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Birindelli, Rovella, Barberis, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Petagna. Allenatore: Raffaele Palladino.