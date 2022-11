Serie A, probabili formazioni Napoli-Empoli: le scelte di Spalletti e Zanetti

Martedì 8 novembre, alle ore 18:30, andrà di scena il match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A tra Napoli-Empoli. Le due compagini, guidate da Luciano Spalletti e Paolo Zanetti, si sfideranno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, ex stadio San Paolo, ubicato nel quartiere di Fuorigrotta.

Serie A, Napoli-Empoli: come arrivano le due squadre

Il Napoli si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive in campionato. Gli azzurri, infatti, hanno vinto per 4-0 in casa contro il Sassuolo ed hanno vinto anche in trasferta per 1-2 contro l’Atalanta. L’Empoli, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I toscani, infatti, hanno perso per 0-2 contro l’Atalanta ed hanno vinto in casa contro il Sassuolo per 1-0.

Probabili formazioni Napoli-Empoli

Allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli ospita un Empoli affamato di punti per tenere a debita distanza la zona rossa della classifica.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Spalletti

Ballottaggi: Ostigard-Juan Jesus 51%-49%, Osimhen-Simeone 60%-40%, Raspadori-Kvaratskhelia 60%-40%.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Sotjanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Haas; Baldanzi; Satriano, Lammers. All. Zanetti

Ballottaggi: Baldanzi-Bajrami 51%-49%, Haas-Bandinelli 51%-49%, Lammers-Pjaca 55%-45%.