Serie B, probabili formazioni Bari-Sudtirol: le scelte di Mignani e Bisoli

Sabato 12 novembre, alle ore 14:00, andrà di scena il match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie B tra Bari-Sudtirol. Le due compagini si sfideranno allo stadio San Nicola, il maggiore impianto sportivo della città di Bari, della regione Puglia e del sud Italia. Progettato da Renzo Piano e soprannominato da lui stesso Astronave per via della sua caratteristica conformazione architettonica, è stato realizzato in occasione della 14ª Coppa del Mondo di calcio.

Serie B, Bari-Sudtirol: come arrivano le due squadre

Il Bari si avvicina al match reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I pugliesi, infatti, hanno pareggiato per 0-0 in casa contro la Ternana ed hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro il Benevento. Il Sudtirol, invece, si avvicina alla gara reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due uscite stagionali. I tirolesi, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro la Spal ed hanno pareggiato per 2-2 in casa contro il Cagliari.

Probabili formazioni Bari-Sudtirol

Probabile formazione Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Dorval; Maita, Maiello, Mallamo; Bellomo; Cheddira, Antenucci.

Allenatore: Michele Mignani

Indisponibili: Ceter, Folorunsho

Probabile formazione Südtirol (4-4-2): Poluzzi; Curto, Masiello, Zaro, D’Orazio; De Col, Tait, Nicolussi Caviglia, Carretta; Mazzocchi, Odogwu.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

Indisponibili: Sprocati, Marconi