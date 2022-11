Serie B, probabili formazioni Genoa-Como: le scelte di Blessin e Longo

Domenica 13 novembre, alle ore 16:15, andrà di scena il match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie B tra Genoa-Como. Le due compagini si sfideranno allo stadio comunale Luigi Ferraris, un impianto sportivo italiano che si trova a Genova. Colloquialmente noto anche come stadio di Marassi o semplicemente Marassi, dal nome del quartiere genovese in cui è ubicato.

Serie B, Genoa-Como: come arrivano le due squadre

Il Genoa si avvicina al match reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. Il Grifone, infatti, ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Brescia ed ha perso in trasferta per 2-1 contro la Reggina. Il Como, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I lombardi, infatti, hanno perso per 1-0 in trasferta contro il Parma ed hanno vinto per 1-0 in casa contro il Venezia.

Probabili formazioni Genoa-Como

Domenica alle 16,15 torna in campo il Genoa che sfida il Como nella tredicesima giornata del campionato di Serie B. Ecco le possibili scelte di Blessin e Longo.

Probabile formazione Genoa (4-2-3-1): Semper; Sabelli, Bani, Dragusin, Czyborra; Frendrup, Badelj; Yalcin, Aramu, Gudmundsson; Coda.

Allenatore: Alexander Blessin

Indisponibili: Pajac, Ekuban

Probabile formazione Como (4-3-1-2): Ghidotti; Vignali, Odenthal, Solini, Cagnano; Bellemo, Baselli, Arrigoni, Bianco; Cerri, Cutrone.

Allenatore: Moreno Longo

Indisponibili: Gatto, Vigorito, Chaja, Ioannou, Faragò,