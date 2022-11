Serie C, dove vedere Vicenza-Triestina streaming e diretta TV Rai Sport?

Non si ferma il campionato italiano di Serie C per i Mondiali in Qatar, ecco dove vedere Vicenza-Triestina in diretta televisiva e streaming live. Un derby del triveneto che non ha più la posta in palio degli anni ottanta e novanta quando le due squadre si giocavano spesso la promozione in Serie A o addirittura si scontravano nella massima categoria del calcio italiano. Resta comunque un match dal grande fascino soprattutto per la Serie C. Le due squadre vivono momenti non semplicissimi anche se occupano posizioni di classifica differenti. Il Vicenza sembrava lanciato ed è poi incappato in due sconfitte consecutive prima di tornare a vincere nell’ultimo turno. Per la Triestina invece un campionato di bassa classifica che attende sempre la scintilla per provare a togliersi da guai della lotta per non retrocedere.

L’ultimo precedente è a campi inversi, nella funestata stagione 2019/2020 poi interrotta dal Covid e che vide la promozione del Vicenza in Serie B a tavolino, essendo nettamente in testa al momento della sospensione del campionato.

Vicenza-Triestina: dove vedere il derby del Triveneto

Il match Vicenza-Triestina, valido per la 14^ giornata del girone A di Serie C, si giocherà sabato 19 novembre alle ore 17:30 e non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere il match in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è www.elevensports.it ed in cui basta registrarsi gratuitamente e poi sottoscrivere un abbonamento mensile al costo di 7,99 euro oppure annuale al costo di 69,99 euro.