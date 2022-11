Serie C, Foggia-Audace Cerignola le probabili formazioni del derby pugliese

Il derby pugliese Foggia-Audace Cerignola anima la giornata numero 14 del girone C della Serie C, ecco le probabili formazioni del match. Una gara ad altissima tensione che si disputerà a porte chiuse a causa del provvedimento emesso dalla Prefettura di Foggia che ha preferito non rischiare la possibilità di eventuali disordini come già accaduto in occasione della gara tra Foggia e Avellino del 7 novembre scorso. Le due squadre navigano a centro classifica distanziate da appena un punto ed entrambe sono in una buona serie positiva.

Il Foggia vuol tornare ad essere protagonista di questo girone e cerca contro i cugini dell’Audace un successo che ne rilanci la candidatura in chiave playoff.

L’Audace Cerignola invece sta disputando un campionato in linea con le aspettative e vuol continuare a far ben, lasciandosi alle spalle la zona salvezza. Sembrano passati secoli da quando nel 2014 il Cerignola veniva ammesso al campionato di Prima Categoria per meriti sportivi. Otto anni dopo la storica promozione in Serie C e adesso addirittura il derby contro il Foggia.

Foggia-Audace Cerignola: le probabili formazioni del derby pugliese di Serie C

FOGGIA (3-5-1-1) Nobile; Sciacca, Di Pasquale, Malomo; Leo, Frigerio, Petermann, Di Noia, Rizzo; Peralta; Vuthaj. ALL. Gallo

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Saracco; Blondett, Allegrini, Ligi; Russo, Tascone, Capomaggio, Sainz Maza, D’Ausilio; D’Andrea, Malcore. ALL. Pazienza.