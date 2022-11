Serie C, Foggia-Messina probabili formazioni: esclusione importante per Gallo in attacco

Torna la Serie C girone C con il turno infrasettimanale, ecco le probabili formazioni della sfida Foggia-Messina, valevole per la giornata di campionato numero sedici. Due squadre che attraversano momenti di forma simili e che hanno disperatamente bisogno di una vittoria per tornare a sperare di rimettersi in linea per la conquista del proprio obiettivo. Il Foggia viene da due gare deludenti contro Audace Cerignola (giocata a porte chiuse per motivi di ordine pubblico) e Monterosi e vuol tornare a conquistare i 3 punti e ricollocarsi in una zona di classifica più consona alle proprie aspettative. Il Messina invece è tristemente all’ultimo posto in classifica, con tre sconfitte nelle ultime cinque partite e vorrebbe invertire la rotta per continuare a sperare nella salvezza.

L’ultima volta che le due compagini si sono affrontate al Pino Zaccheria hanno prevalso i padroni di casa col punteggio di 3 reti ad 1.

Foggia-Messina, le probabili formazioni del derby del sud

Foggia (3-5-2): Nobile; Sciacca, Di Pasquale, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Petermann, Di Noia, Costa; Peralta, Vuthaj. All. Fabio Gallo

ACR Messina (3-4-3): Lewandowski; Fili, Trasciani, Angileri; Fofana, Mallamo, Fiorani, Fazzi; Grillo, Catania, Baldé. All. Gaetano Auteri

Fabio Gallo, tecnico dei pugliesi, sembra intenzionato ad escludere dall’undici di partenza Ogunseye ed inserire al suo posto Vuthaj. La gara si giocherà mercoledi 30 Novembre alle ore 14:30 allo Zaccheria di Foggia.