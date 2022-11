Serie C, probabili formazioni Monterosi-Foggia: Gallo col dubbio in attacco

Torna il Campionato di Serie C con la quindicesima giornata che vede la sfida tra Monterosi e Foggia nel girone C, ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni scelte dai due tecnici. Le due squadre sono divise da appena due punti nella parte centrale della classifica, una graduatoria che vede le prime tre della classe già staccate e che molto probabilmente lotteranno tra loro per la promozione in Serie B. Il Foggia di Gallo arriva dalla pesantissima sconfitta nel derby contro l’Audace Cerignola (gara disputata a porte chiuse), non tanto nel punteggio quanto nel significato morale della stessa. dal canto suo il Monterosi dopo un ottimo avvio viene da tre sconfitte consecutive che ne hanno frenato notevolmente ogni velleità. Chi vince si rilancia, chi perde sprofonda sempre di più all’interno di un momento difficile che inizia a profumare di crisi.

Lo scorso anno il match disputato su questo campo finì a reti inviolate 0-0.

Monterosi-Foggia, le probabili formazioni: Sciacca e Ogunseye i dubbi di Gallo

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Alia; Mbende, Tartaglia, Piroli; Verde, Lipani, Di Paolantonio, Gasperi, Cancelleri; Costantino, Carlini. All. Menichini.

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Sciacca, Di Pasquale, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Petermann, Di Noia, Costa; Peralta, Ogunseye. All. Gallo

Formazioni speculari per i due tecnici. Mentre Menichini sembra orientato sugli undici da schierare, Gallo ha i dubbi Sciacca e Ogunseye. Prontissimi Malomo e Vuthaj per sostituirli dal primo minuto. Il match si giocherà domenica 27 novembre alle ore 14:30.