Serie C, Viterbese-Crotone le probabili formazioni del match del Rocchi

Viterbese-Crotone è un’importante crocevia per il campionato di entrambe le compagini, ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni del match valevole per la 14^ giornata del campionato di Serie C girone C. La Viterbese è in cerca di una vittoria che in campionato manca da ormai quattro giornate e la cui assenza è costata l’esonero dell’ex tecnico Filippi. Vittoria che però è subito arrivata negli ottavi di Coppa Italia contro il Pontedera e che ha bagnato l’esordio in panchina del tecnico della Primavera Emanuele Pesoli, confermato anche per domenica.

Il Crotone dal canto suo arriva da 4 vittorie nelle ultime 5 partite. Insieme a Catanzaro e Pescara sta facendo un campionato a parte, con le tre squadre raccolte in quattro punti ma già staccate dal resto del plotone di oltre dieci lunghezze.

Viterbese-Crotone, le probabili formazioni del match dell’Enrico Rocchi di Viterbo

Per la Viterbese sembra una gara proibitiva, ma chissà che l’entusiasmo di Pesoli non riesca a fare l’impresa.

VITERBESE (3-5-2): Bisogno; Riggio, Ricci, Monteagudo; Semenzato, Andreis, Giglio, Volpicelli, Spolverini; D’Uffizi, Marotta. ALL. Pesoli

CROTONE (4-3-3): Dini; Mogos, Golemic, Bove, Giron; Vitale, Petriccione, Tribuzzi; Chiricò, Awua, Panico. ALL. Lerda

L’ultima volta che le due squadre si affrontarono fu in occasione della finale playoff di Serie C della stagione 2003/2004. Dopo lo 0-0 di Viterbo il Crotone si impose per 3-0 allo Scida e conquistò la sua seconda promozione in Serie B. In panchina rossoblù sedeva un giovanissimo Giampiero Gasperini, oggi stimato tecnico dell’Atalanta.