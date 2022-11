Ternana: ecco il nome più gettonato per la panchina

La Ternana dopo aver esonerato Cristiano Lucarelli è alla ricerca di un nuovo allenatore che possa proseguire il buon lavoro comunque svolto finora. La società dopo le ultime deludenti prestazioni ha optato per una sterzata e vedremo se si rivelerà la mossa giusta. Sondato il profilo di un mister di categoria superiore a dimostrazione del fatto che la Ternana vuole puntare in alto.

Ecco il nome del probabile nuovo allenatore

Sono ore calde in casa Ternana. La società dopo aver sollevato dall’incarico Cristiano Lucarelli sta lavorando al sostituto. Il favorito sembra essere Roberto D’Aversa in cerca di riscatto dopo l’ultima avventura con la Sampdoria. In seconda fila spuntano anche i nomi di Iachini e Zenga. D’Aversa si tratterebbe di un mister di categoria superiore che sicuramente aiuterebbe la Ternana a cercare di fare il salto di qualità atteso.