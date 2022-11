Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United: ecco la possibile prossima squadra

Dopo le parole contro Ten Hag e la società, Cristiano Ronaldo e il Manchester United si separano ufficialmente. Come riportato dal club inglese con un comunicato ufficiale, il fenomeno portoghese lascia i Red Devils con effetto immediato e giocherà il Mondiale in Qatar da svincolato. Dunque, dopo il Mondiale e per la prima volta in carriera, Ronaldo potrà trovare un nuovo club per la seconda parte della stagione, con lo status di svincolato. Ecco di seguito le possibili ipotesi sul suo futuro.

Futuro Cristiano Ronaldo: prossima squadra? I dettagli

Per la prima volta in carriera, Cristiano Ronaldo potrà scegliere la sua nuova squadra da svincolato. Sono tante le ipotesi e tanti i club in cui il suo nome potrebbe fare gola. Molti sognano un suo ritorno allo Sporting Lisbona per terminare la sua enorme carriera dove tutto è iniziato. Dalla Spagna, invece, parlano di un forte interesse dell’Atletico Madrid. Tante le ipotesi anche in Serie A: da un ritorno alla Juventus fino all’interesse della Roma di Mourinho, del Napoli e del Milan. Stuzzicante l’idea di vederlo al fianco di Messi al PSG, ma Neymar e Mbappè faticano a coesistere anche da soli, figuriamoci con un altro big con la personalità del portoghese. Difficile vederlo ancora in Premier League.