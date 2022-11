USA-Galles streaming gratis e diretta TV in chiaro: dove vedere Mondiali Qatar 2022

Ai Mondiali di Calcio in Qatar è la volta del Girone B, ecco dove vedere USA-Galles in diretta TV in chiaro e streaming gratuito. Il match si disputerà a seguire rispetto alla prima gara del girone che vedrà impegnate l’Inghilterra vice campione d’Europa e l’Iran. Si tratta di un match tra due compagini che potrebbero anche candidarsi come outsider della competizione. Sia gli Stati Uniti che il Galles sono infatti due movimenti calcistici in grande sviluppo. Soprattutto la squadra americana sembra in grande ascesa e il numero sempre crescente di calciatori che militano nelle big europee ne è la conferma. Il Galles dal canto suo è sempre una squadra molto coriacea e difficile da affrontare.

L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 2020, quando in un’amichevole disputata in Galles i due team si sfidarono a viso aperto terminando la partita in parità sul punteggio di 0-0. Questa volta ci si aspetta molto più spettacolo e il pubblico qatariota accorrerà per vedere l’evolversi del match con interesse.

Ecco dove vedere USA-Galles, l’esordio per gli yankee di McKennie

USA-Galles si giocherà lunedi 21 novembre alle ore 20:00. Sarà visibile in diretta televisiva in chiaro su Rai 1 e in streaming gratuito su Rai Play. Tutte le partite dei Mondiali di Qatar 2022 sono un esclusiva della Rai.