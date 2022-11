Zaniolo commenta Roma-Ludogorets: “Non potevamo fallire. Ora vogliamo vincere il Derby”

Nicolò Zaniolo ha commentato la vittoria della Roma contro il Ludogorets per 3-1 ai microfoni di TV8. Nelle partite che pesano, lui pesa, e si sta riprendendo la sua rivincita dopo i gravi problemi fisici che purtroppo gli hanno condizionato parte della carriera.

Il calciatore della Roma, uscito trionfante dal campo, si è detto soddisfatto per il suo gol e per lo spirito della squadra di ribaltare una situazione dura e ha introdotto la sfida del Derby capitolino: “Sapevamo che era una partita difficile, il Ludogorets è una squadra attrezzata con grandi giocatori. Però noi sapevamo che non potevamo fallire. È stata una battaglia. Adesso pensiamo alla prossima partita perché c’è un’altra battaglia da vincere e noi vogliamo vincere“.

Zaniolo dopo Roma-Ludogorets: “Abbiamo solo una cosa in mente… il Derby capitolino”

Terminate le gare, Zaniolo si trova spesso a dividere fan e opinionisti. In questo contesto ha espresso il suo pensiero sulle precedenti critiche che gli sono state rivolte, se ce ne fosse ancora bisogno: “Ci sta magari a essere una giornata no, così come avere giornate sì, ma è importante che tutti giocano per la Roma e danno il 100% per questa maglia. Come dicevo prima di Verona, mi ricordo che mi hanno fatto un’intervista e mi hanno detto di sbloccarsi, non sbloccarsi. Son stato più sfortunata prima che potevo farne tre magari con la Cremonese e anche con altre squadre. Il portiere è stato forse, forse ho sbagliato anche io, ma se ci arrivi sempre in porta, prima o poi entra“.

In questo momento, nella Capitale, c’è solo un pensiero costante che accomuna laziali e romanisti: “Il Derby è una partita tosta come tutti noi sappiamo. Una partita difficile per la città, per l’ambiente, per tutti noi. Sappiamo però che se diamo tutti il 100% possiamo vincere ed è quello che vogliamo“.