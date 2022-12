Almeria-Torino, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Venerdì pomeriggio alle ore 17 alla “Pinatar Arena” di San Pedro del Pinatar (Murcia, Spagna) si disputerà l’amichevole Almeria-Torino, con la squadra di Juric che da giovedì 8 è in ritiro (fino al 17) per prepararsi alla seconda metà di campionato che ripartirà il 4 gennaio con la sfida del “Grande Torino” contro l’Hellas Verona. I granata hanno anche già disputato un match amichevole in terra iberica, vinto contro i catalani dell’Espanyol.

Almeria-Torino, probabili formazioni

ALMERIA: in aggiornamento

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Buongiorno, Schuurs; Singo, Linetty, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Seck; Sanabria.

Dove vedere Almeria-Torino in tv e streaming

L’incontro amichevole tra Almeria-Torino, sarà visibile in streaming gratuito sul canale tematico del club granata, ovvero Torino Channel, che ne ha acquistato i diritti.

Torino-Espanyol 1-0, il gol di Miranchuk