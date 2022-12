Amichevoli, dove vedere Monza-Arconatese: streaming e diretta TV?

Venerdì 23 dicembre, con calcio d’inizio alle ore 11:00, al centro sportivo “Luigi Berlusconi-Monzello” di Monza andrà in scena (a porte chiuse) l’amichevole tra il Monza e l’Arconatese (sodalizio militante nel girone B del campionato di Serie D).

Amichevole Monza-Arconatese, come arrivano le due squadre



Il Monza (attualmente in “zona salvezza” in Serie A) è alla terza amichevole in questa pausa dovuta ai Mondiali: le precedenti due lo hanno, nell’ordine, visto perdere per 0-1 in Ticino con il Lugano (sodalizio quarto in classifica nella massima serie elvetica e qualificatoi ai quarti di finale della Coppa Svizzera, della quale è detentore) e imporsi per 2-1 sul capo dell’Olympique Lione (ottavo nella prima divisione francese). L’Arconatese proviene, invece, dal fresco K.O. esterno per 0-2 patito lo scorso 21 dicembre sul campo della Virtus Ciserano Bergamo, che l’ha fatta “scivolare” al quarto posto in classifica (in compagnia di Brusaporto, Sporting Fraciacorta e della stessa Virtus Ciserano Bergamo), a una sola lunghezza dalla quarta piazza e quattro dalla terza (rispettivamente appannaggio di Ponte San Pietro e Casatese).

Amichevole Monza-Arconatese, streaming live e diretta TV?



La partita amichevole Monza-Arconatese, in programma venerdì 23 dicembre alle ore 11:00 al centro sportivo “Luigi Berlusconi-Monzello” di Monza, non sarà (a meno di nuove comunicazioni) visibile né in TV né in streaming. Comunque, dovrebbe essere possibile avere informazioni circa l’andamento del confronto mediante le pagine social ufficiali delle due società.