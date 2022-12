Amichevoli, dove vedere Sampdoria-Kaysar Kyzylorda: streaming e diretta TV?

Venerdì 23 dicembre, con calcio d’inizio alle ore 9:00, al “Calista Sport Center” di Kadriye (Turchia) la Sampdoria affronterò in amichevole il Kaysar Kyzylorda, compagine recentemente promossa nella massima divisione kazaka.

Amichevole Sampdoria-Kaysar Kyzylorda, come arrivano le due squadre



La Sampdoria (attualmente al penultimo posto in Serie A) è alla quarta amichevole in questa pausa dovuta ai Mondiali: le precedenti tre hanno, nell’ordine, visto i blucerchiati piegare per 5-1 il TS Galaxy (terzultimo in classifica nella massima serie sudafricana) e impattare per 2-2 con Adana Demirspor (terzo in graduatoria nella prima divisione turca) e Dynamo Dresda (nona nella terza divisione tedesca). Il Kaysar Kyzylorda è fresco di promozione nella massima divisione kazaka, grazie al secondo posto conseguito nella serie cadetta alle spalle dell’Okzhetpes Kokshetau (anch’esso promosso). I vari campionato di calcio del Kazakistan si disputano nell’anno solare, tendenzialmente da marzo a ottobre.

Il palmarès del Kaysar Kyzylorda



Fondato (con il nome di Volna) nel 1968, il Kaysar Kyzylorda può vantare la conquista di due edizioni della Coppa del Kazakistan: nel 1998-’99 (con la denominazione di Kaysar-Hurricane) imponendosi sul Vostok Oskeme per 2-0 ai tiri di rigore (dopo l’1-1 dei tempi regolamentari rimasto tale anche dopo i trenta minuti aggiuntivi), nel 2019 piegando per 2-1 in finale l’Atyrau.

Kyzylorda



La città di Kyzylorda (letteralmente “capitale rossa”) fu capitale della Repubblica Socialista Sovietica Kazaka dal 1925 al 1927, quando le fu preferita Alma-Ata (l’attuale Almaty). La monumentale stazione ferroviaria è uno dei non molti resti di quel glorioso passato.

Amichevole Sampdoria-Kaysar Kyzylorda, streaming live e diretta TV?



L’incontro amichevole tra Sampdoria-Kaysar Kyzylorda sarà visibile in streaming su DAZN, utilizzando le proprie credenziali e accedendo all’applicazione disponibile per PC, smartphone, tablet e smart TV.