Calciomercato Genoa: pazza idea per il centrocampo, sarà concretizzata?

Il Genoa (ancora) di Blessin vuole tornare a giocarsi un posto per la promozione in Serie A, possibilmente senza passare dai playoff. E per farlo servono continuità di risultati che nelle ultime partite sono mancati e un gioco migliore. Il calciomercato è una opportunità a disposizione del Genoa per poter cercare di mettere nella rosa dei giocatori di qualità.

Ecco la pazza idea per il centrocampo

Pazza idea per il centrocampo del Genoa. Questa idea ha un nome e un cognome: Radja Nainggolan. L’ex Roma e Inter attualmente è un separato in casa all’Anversa che ormai non lo considera più all’interno della propria rosa. Ed è proprio per questo che il Genoa ne vorrebbe approfittare. Se arrivasse fomerebbe insieme a Strootman una coppia di una categoria superiore, testa e gambe permettendo. Su Nainggolan non c’è solo il Genoa, anche altre squadre sono interessate al suo acquisto.