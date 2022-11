Calciomercato Genoa: due nomi importanti per rinforzare l’attacco, ecco chi è in pole position

Il Genoa che è impegnato nella rincorsa ai piani altissimi della Serie B, non smette di guardare alle opportunità che si possono creare dal calciomercato in arrivo. Soprattutto per quanto riguarda la zona offensiva del campo, che quest’anno con l’acquisto di Coda è migliorata e non di poco. Ma un innesto di qualità e che porti in dote dei gol potrebbe essere l’asso nella manica del Genoa.

I profili trattati dal Genoa

Servono attaccanti e giocatori esperti al Genoa in questa fase della stagione e il calciomercato in arrivo può portare un regalo. L’attaccante in pole position è Kevin Lasagna, classe 1992, attualmente in forza al Verona. Per lui potrebbe essere arrivato il momento di cambiare aria e il Genoa è pronto e felice eventualmente ad accogliere la sua richiesta. Il secondo profilo trattato è quello di Ilja Nestorovsky, attualmente in forza all’Udinese e anche lui seguito con piacere dal Genoa. Attaccante classe 1990 e dotato di una buona tecnica e buon tiro. Vedremo se uno dei due arriveranno alla corte di Blessin per avere nelle corde ancora più reti nel reparto offensivo.