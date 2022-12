Calciomercato Genoa: clamoroso ritorno di un grande e amato ex in arrivo?

In casa Genoa potrebbe profilarsi un clamoroso ritorno. Dopo che pochi mesi fa si erano detti addio, adesso c’è la possibilità reale e concreta che l’ex capitano possa tornare a vestire la prestigiosa maglia del Genoa.

Il nome del possibile ritorno

Il nome che risuona sempre più forte e che è sempre più spesso accostato al Genoa è quello di Domenico Criscito. Terminata la sua breve avventura con la maglia del Toronto, adesso il giocatore farà di tutto per poter tornare al Genoa, vedremo il parere e l’opinione della società. Il suo addio era stato colmo di rimpianti e condito anche da una lettera verso i tifosi da parte di Criscito. Sicuramente se l’acquisto dovesse concretizzarsi, per il Genoa si tratterebbe di un ritorno importante sia dal punto di vista tecnico che di gestione. Criscito conosce l’ambiente come le sue tasche e in qualche modo andrebbe ad agevolare anche il lavoro di mister Gilardino. Genoa-Criscito ci ri-siamo?