Calciomercato Milan: doppio colpo in Serie A, uno subito l’altro in estate

Il Milan sta cercando di concretizzare per due giocatori offensivi provenienti dalla Serie A. Si tratta di due esterni offensivi che metterebbero benzina nel motore già rodato dei rossoneri. Un profilo potrebbe già arrivare nel prossimo, imminente calciomercato, l’altro in quello estivo. Il Milan, come al solito programma gli acquisti e soprattutto li sceglie a proprio piacimento, secondo le regole (non scritte) della società.

I nomi degli obiettivi dei rossoneri

Ultime notizie di calciomercato accostano al Milan due giocatori del Sassuolo. Uno è un vecchio pallino, si tratta di Hamed Junior Traorè. Classe 2000, centrocampista offensivo ivoriano con cittadinanza italiana, ha giocato poco nella prima metà dell’annata per via di un infortunio. Si tratta di un giocatore importante che potrebbe davvero fare la differenza, soprattutto nel sistema di gioco dei rossoneri. Traorè potrebbe arrivare in estate. L’altro profilo opzionato è Armand Laurientè, classe 1998, attaccante francese che sta brillando al Sassuolo con il tecnico Alessio Dionisi. La squadra emiliana vuole trattenere Laurentiè, ma il Milan spinge per averlo già da subito, da gennaio. Milan vigile e pronto, dunque, al doppio colpo Traorè-Laurienté.