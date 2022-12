Calciomercato Milan: colpaccio dal Real Madrid possibile? Ecco il giocatore opzionato

Il Milan ha fissi in mente i suoi obiettivi, sia nella corsa Scudetto che in Champions League. Proprio su questi due obiettivi Stefano Pioli ha fatto sentire la sua voce in merito per stimolare gruppo e ambiente. Il 4 gennaio ripartirà la Serie A e quasi in contemporanea riaprirà il calciomercato invernale. La società rossonera negli ultimi giorni sta seguendo una pista spagnola, in particolare dal Real Madrid, che potrebbe rivelarsi concreta.

Il giocatore seguito dal Milan

Il giocatore che il Milan segue con attenzione dal Real Madrid si tratta del giovane centrocampista Eduardo Camavinga. Giocatore classe 2002, centrocampista francese di origini congolesi già seguito dal Milan ai tempi in cui giocava nel Rennes, Camavinga si è trasferito a Madrid nell’estate 2021 per 31 milioni di euro. Il Real Madrid non avrebbe chiuso la porta al Milan, ma negozierebbero la partenza di Camavinga solo in prestito. Si va verso un Brahim-bis tra i due club amici? Operazione possibile anche per gennaio, anche se difficile in così breve tempo.