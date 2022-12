Milan in allarme, altri problemi per Maignan. Incerto il rientro

Al Milan torna di nuovo alto l’allarme per Mike Maignan. Altro problema fisico per lui e data del rientro che non sembra più certa. Il portierone rossonero è fermo da tanto e dopo una ricaduta che ne ha pregiudicato anche la presenza al Mondiale, stavolta è a rischio la sua presenza nel ritorno della Serie A.

Il nuovo problema di Maignan

Un nuovo piccolo problema sta rallentando il recupero del portiere francese Mike Maignan. Alle prese con lo smaltimento dell’infortunio al polpaccio che già lo ha tenuto fuori per parecchio tempo. A quanto sembra, il muscolo non avrebbe reagito come ci si aspettava, ecco perché c’è allarme nell’entourage rossonero. Non si tratterebbe di una vera e propria ricaduta ma il Milan non vuole forzare i tempi. Addirittura prende piede la possibilità di far arrivare prima di giugno Sportiello dall’Atalanta. Si monitora con attenzione la situazione. Di certo non era una situazione prevedibile e preventivabile, né tantomeno auspicata.