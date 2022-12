Calciomercato Salernitana: probabile grande ritorno in attacco

La Salernitana sta sondando diversi profili in attesa che si riapra il calciomercato invernale. Notizia dell’ultimora vede l’interesse per un centravanti, vecchia conoscenza dei granata. Probabile un suo ritorno in squadra per la soddisfazione di mister Nicola che già ne conosce le caratteristiche tecniche e sa come utilizzarlo al meglio.

Ecco il centravanti di ritorno alla Salernitana

Il nome dell’attaccante che potrebbe fare il grande ritorno alla Salernitana si tratta di Milan Djuric. Un nome conosciuto a tutti, all’ambiente e alla tifosera. Giocatore amato da tutto l’ambiente e che permetterebbe a Nicola di effettuare un tipo di gioco diverso in determinate situazioni. La Salernitana ha avviato quindi dei nuovi contatti per il ritorno in maglia granata di Milan Djuric. L’attaccante bosniaco aveva lasciato la società a parametro zero la scorsa estate, accasandosi al Verona.