Champions League Femminile, dove vedere Lione-Juventus: diretta TV e streaming

Ultima giornata del girone di Champions League Femminile, ecco dove vedere Lione-Juventus in diretta TV e streaming. Le bianconere di Montemurro sfidano le campionesse d’Europa in carica per cercare l’accesso, come già successe lo scorso anno, ai quarti di finale della più importante manifestazione continentale di categoria.

Questo Girone C è senza dubbio il più difficile e anche il più incerto tra tutti quelli sorteggiati. Al momento la classifica vede appaiate in testa Arsenal e Lione entrambe con 10 punti, tallonate dalla Juventus con 8 punti e ultimo lo Zurigo già eliminato. Alla Juve dunque servirà un risultato pieno in terra francese per poter accedere al turno successivo e confermare il processo di crescita del calcio femminile italiano anche a livello di club.

All’andata allo Juventus Stadium la gara finì 1-1 dimostrazione di come questa Juventus possa giocarsela alla pari contro tutte le squadre più forti.

Champions femminile, dove vedere Lione-Juventus

Ecco dove vedere la partita Lione-Juventus Women in programma mercoledì 21 dicembre alle ore 18:45 al Parc Olympique Lyonnais di Lione e valevole per la Champions League femminile. Sarà visibile in diretta streaming e in chiaro sul canale YouTube di DAZN ma anche direttamente sulla piattaforma DAZN.

Un match che si preannuncia aperto, in cui le ragazze bianconere dovranno superarsi per eliminare le campionesse in carica. E continuare a sperare nella Champions League.