Espanyol-Torino, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Domani pomeriggio alle ore 16 alla “Pinatar Arena” di San Pedro del Pinatar (Murcia, Spagna) si disputerà l’amichevole Espanyol-Torino con i granata che da giovedì 8 sono in ritiro (fino al 17) per prepararsi alla seconda parte di campionato che riprenderà il 4 gennaio con il match casalingo contro il Verona, mentre i catalani di mister Diego Martinez, riprenderanno il 20 dicembre quando saranno impegnati nel secondo turno di Coppa del Re, in trasferta contro l’Atletico Paso (formazione di Tercera Division).

Sarà il primo confronto diretto tra le due squadre, con i piemontesi che vantano dodici precedenti contro squadre spagnole con un bilancio di sei vittorie, un pareggio e cinque sconfitte.

Espanyol-Torino, probabili formazioni

ESPANYOL (4-3-3): Lecomte; Gil, Cabrera, Calero, Olivan; Costa, Darder, Exposito; Braithwaite, Joselu, Puado.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Buongiorno, Schuurs; Singo, Linetty, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Seck; Sanabria.

Dove vedere Espanyol-Torino in tv e streaming

L’incontro amichevole tra Espanyol-Torino, per ora non è stato acquistato da nessun canale italiano, anche se il canale tematico del club granata, ovvero Torino Channel, sta cercando di prenderne i diritti. Vi terremo aggiornati, se ci saranno novità in merito.

