Fiorentina-Borussia Dortmund-Rapid Bucarest, diretta tv e streaming gratis Dazn? Dove vedere Christmas Cup

DOVE VEDERE FIORENTINA-BORUSSIA DORTMUND-RAPID BUCAREST TV E STREAMING GRATIS – Interessantissimo triangolare in programma il 10 dicembre. La squadra italiana coinvolta è la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che ha poi in programma altre sfide contro Monaco e Lugano prima di Natale. Nel frattempo, un triangolare di lusso contro i rumeni del Rapid Bucarest e soprattutto contro i tedeschi del Borussia Dormund: ecco tutte le informazioni su dove vedere Christmas Cup in tv e in streaming.

Quando si gioca Fiorentina-Borussia Dortmund-Rapid Bucarest: data del triangolare amichevole

Il triangolare amichevole Fiorentina-Rapid Bucarest-Borussia Dortmund si disputerà sabato 10 dicembre 2022 dalle ore 12.

Dove vedere Fiorentina-Borussia Dortmund-Rapid Bucarest amichevole, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il triangolare amichevole denominato Christmas Cup, che coinvolge Fiorentina, Rapid Bucarest e Borussia Dortmund, previsto per il 10 dicembre 2022, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Per guardare la gara, dunque, sarà necessario possedere un abbonamento al servizio.