Highlights Roma-Rkc Waalwijk: i giallorossi vincono 3 a 0

La squadra di Mourinho vince e convince. I giallorossi stanno approfittando della sosta mondiale e stanno recuperando forma e umore, senza sbagliare nessuna amichevole. Nell’ultimo test della Roma ad Algarve, i capitolini hanno strapazzato il Waalwijk vincendo con un netto tre a zero. Gli olandesi militano nella Eredivisie e occupano la decima posizione. Non rappresentano quindi un avversario imbattibile ma ad ogni modo Abraham e compagni sono riusciti a imporre la loro supremazia fin dal calcio d’inizio.

Proprio l’inglese ha aperto le marcature chiudendo con un destro vellutato una bella triangolazione con El Shaarawy. Il raddoppio è stato firmato dall’italoegiziano che ha sfruttato un assist di Zaniolo, insaccando a porta vuota. Infine a fissare la partita sul punteggio di tre a zero è stato lo stesso classe 1999 che riceve da Abraham e chiude il match. L’unico pericolo per gli uomini di Josè Mourinho è arrivato nel finale con gli olandesi che guadagnano un calcio di rigore dopo un fallo di Kumbulla. Seuntjens dagli undici metri ha però sbagliato mira.

Highlights Roma-Rkc Waalwijk 3 a 0

Il primo gol di Abraham:



Il 2 a 0 di El Shaarawy:



L’ultima rete di Zaniolo: