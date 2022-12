Stephan El Shaarawy sul rinnovo: “Mi piacerebbe rimanere”

Stephan El Shaarawy sta approfittando della sosta mondiale per rimettersi in forma e non a caso nelle ultime amichevoli il giallorosso sta guadagnando sempre più minuti in campo. L’attaccante vuole ben impressionare Mourinho per giocare con più continuità nella ripresa del campionato e guadagnarsi il rinnovo contrattuale con la maglia della Roma. El Shaarawy nell’ultima apparizione è andato anche in gol contro il Casa Pia (squadra con sede a Lisbona che gioca nella Primeira Liga).

Stephan El Shaarawy a Roma vorrebbe rimanere a lungo

Il Faraone non ha mai nascosto il suo amore per i colori della squadra capitolina con la quale ha conquistato il suo unico trofeo europeo. Il contratto di Stephan El Shaarawy scade a giugno del prossimo anno e alla soglia dei trent’anni non sarà facile convincere la dirigenza giallorossa a prolungare con le stesse cifre (l’ex Milan guadagna oltre 3 milioni di euro a stagione). In questa stagione l’attaccante ha giocato 13 partite tra campionato e coppa, siglando 1 solo gol. In un’intervista per Il Messaggero ha affermato: “Il rinnovo adesso è l’ultima cosa a cui penso. Poi è chiaro, mi piacerebbe rimanere. A Roma sto bene ma l’obiettivo da perseguire, adesso, è quello del gruppo. Dobbiamo arrivare al traguardo che ci siamo prefissi ad inizio stagione, ovvero la zona Champions. Lo era anche lo scorso anno, anche se non siamo riusciti a centrarlo. Abbiamo però vinto un trofeo europeo e ora cercheremo di andare avanti il più possibile in Europa League”.