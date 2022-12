Ligue 1, dove vedere Lens-PSG: diretta TV e streaming

Torna la Ligue 1 con il big match tra le due prime della classifica, ecco dove vedere Lens-PSG gara che potrebbe segnare la definitiva fuga dei parigini verso l’ennesimo titolo. Nell’ultimo turno di campionato, il primo dopo la sosta per il Mondiale, il PSG ha sofferto tantissimo per avere la meglio sul modesto Strasburgo sconfitto soltanto grazie ad un calcio di rigore di Mbappé al minuto numero 96. In precedenza c’era stata l’espulsione di Neymar, in grado di prendersi due gialli in un minuto dall’arbitro Turpin. Il brasiliano quindi salterà la sfida contro i rivali per il titolo. Il Lens ha visto dilatarsi ulteriormente il proprio ritardo in classifica dopo lo 0-0 maturato a Nizza che allontana a -7 i ragazzi di Haise dal PSG.

Lo scorso anno la sfida di Ligue 1 finì 1-1 col pareggio del Lens nel finale in risposta alla rete di Lionel Messi.

Lens-Psg, ecco dove vedere il big match di Ligue 1

Lens-Psg si giocherà domenica 1° Gennaio 2023 alle ore 20:45 presso lo stadio di Lens. Sarà possibile seguire la sfida in diretta TV su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football.

Come sempre la gara sarà trasmessa in streaming per gli abbonati Sky sulla piattaforma Sky Go e su NOW.