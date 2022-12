Lugano-Monza, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere l’amichevole del Cornaredo

Sabato 10 dicembre, con calcio d’inizio alle ore 14:00, allo stadio Cornaredo di Lugano andrà in scena l’amichevole tra i padroni di casa del Lugano e il Monza.

La situazioni del Lugano



La compagine ticinese è attualmente al quarto posto in classifica nella Super League (massima divisione) elvetica, con ventitré punti (frutto di sette vittorie, due pareggi e sette sconfitte, con ventisei goal segnati e altrettanti subiti) conquistati in sedici giornate, a dodici lunghezze dallo Young Boys Berna capolista e a due dal secondo posto appannaggio del Servette Ginevra. Gli ultimi due incontri prima della pausa hanno visto i luganesi imporsi sul Winterthur due volte nel volgere di pochi giorni, sempre fra le mura amiche del Cornaredo: per 1-0 il 9 novembre negli ottavi di finale di Coppa di Svizzera (della quale i ticinesi sono detentori) e per 3-1 quattro giorni più tardi nella sedicesima giornata di Super League. Il campionato rossocrociato riprenderà a fine gennaio: i bianconeri del Ceresio saranno impegnati domenica 22 gennaio sul campo del Sion. Con in bacheca tre “scudetti” elvetici (datati 1937-’38, 1940-’41 e 1948-’49), quattro Coppe di Svizzera (1930-’31, 1967-’68, 1992-’93 e 2021-’22) e l’edizione 1967 della Coppa Intertoto, il Lugano è il sodalizio calcistico più blasonato non solo del Canton Ticino, ma di tutta la Svizzera Italiana (che comprende anche parte del Cantone dei Grigioni).

La situazione del Monza



I brianzoli stanno ben figurando in questa loro prima stagione in Serie A: dopo quindici gare, i biancorossi occupano la quattordicesima posizione in compagnia del Sassuolo, con sedici punti all’attivo (frutto di cinque vittorie, un pareggio e nove sconfitte), a +9 sulla “zona retrocessione”. Assai positive le ultime gare prima della sosta per il Mondiale: due vittorie casalinghe (per 2-0 con l’Hellas Verona il 6 novembre e per 3-0 con la Salernitana sette giorni più tardi) intramezzate dall’onorevole sconfitta esterna per 0-1 con la Lazio (10 novembre). La ripresa del campionato vedrà i “bagai della Brianza” impegnati il 4 gennaio, ospiti della Fiorentina.

Dove vedere Lugano-Monza in diretta TV e in streaming



La gara amichevole Lugano-Monza verrà trasmessa in diretta televisiva dall’emittente 20 e in streaming sulla piattaforma/applicazione Mediaset Infinity.