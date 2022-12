Mercoledì 28 dicembre, alle ore 16, all’ “U-Power Stadium”, si disputerà il match amichevole Monza-Torino. Prima di scoprire dove vedere Monza-Torino in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Ultima amichevole per le due squadre prima del ritorno del campionato di Serie A previsto per mercoledì 4 gennaio. Il Monza durante queste amichevoli invernali hanno perso contro il Lugano 1-0 e ha battuto il Lione 1-2 e l’Arconatese 2-1. Il Torino, invece, ha battuto l’Espanyol 1-0 e ha pareggiato contro l’ Almeria 1-1 e la Cremonese 0-0.

Dove vedere Monza-Torino, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Monza-Torino, calcio d’inizio fissato per le ore 16, sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1. Il match sarà disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity e sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Sarà necessario collegarsi al portale e selezionare il canale di riferimento del match.