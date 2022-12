Venerdì 16 dicembre, alle ore 20, all’ “Allianz Riviera” di Nizza (Francia), si disputerà il match amichevole Nizza-Francia. Prima di scoprire dove vedere Nizza-Atalanta in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Seconda amichevole durante la sosta per i Mondiali per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini. Infatti l’Atalanta dopo il “Trofeo Bortolotti” contro l’Eintracht Francoforte nel match giocato al “Gewiss Stadium” di Bergamo e perso 5-7 dopo i calci di rigore, affronterà il Nizza in trasferta. I francesi sono noni con 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte) in Ligue 1. Dopo il match contro il Nizza, l’Atalanta affronterà il Betis il 23 dicembre e l’AZ Alkmaar il 29 dicembre.

Dove vedere Nizza-Atalanta, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Nizza-Atalanta, valevole come gara amichevole, non sarà trasmesso in chiaro su nessuna televisione italiana in quanto i diritti televisivi del match sono rimasti invenduti. Il match non sarà visibile neanche in streaming, pertanto gli aggiornamenti LIVE del match saranno disponibili sulle pagine social di entrambe le società.