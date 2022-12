Premier League, probabili formazioni Liverpool-Leicester: le scelte di Klopp e Rodgers

Venerdì 30 dicembre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Premier League, massima competizione inglese, tra Liverpool-Leicester. Le due compagini si sfideranno ad Anfield Road, storico stadio dei Reds.

Premier League, Liverpool-Leicester: come arrivano le due squadre

Il Liverpool si avvicina al match reduce dalla vittoria in campionato contro l’Aston Villa ottenuta lo scorso 26 dicembre, con il risultato di 1-3. Inoltre, i Reds hanno perso in Coppa di Lega contro il Manchester City per 3-2, nella gara valida per gli ottavi di finale. Il Leicester, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. Le Foxes, infatti, hanno vinto in Coppa contro il MK Dons per 0-3 ed hanno perso in casa contro il Newcastle per 0-3.

Probabili formazioni Liverpool-Leicester

L’ultimo scontro diretto risale al 10 febbraio scorso quando il Liverpool si impose per 2-0 con una doppietta di Diogo Jota che questa volta però non ci sarà. Ecco le probabili formazioni del match.

Probabile formazione Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Thiago, Fabinho; Salah, Nunez, Elliott.

Allenatore: Klopp.

Indisponibili: Arthur, Jones, Jota, Milner, Diaz, Firmino.

Probabile formazione Leicester (4-2-3-1): Ward; Castagne, Faes, Amartey, Thomas; Soumaré, Tielemans; Praet, Dewsbury-Hall, Barnes; Daka.

Allenatore: Rodgers.

Indisponibili: Praet, Maddison, Justin, Evans, Pereira, Bertrand.