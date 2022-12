PSV-Milan, streaming gratis e diretta tv Sportitalia o Sky? Dove vedere amichevole

Domani pomeriggio alle ore 18.15 al “Philips Stadion” di Eindhoven si disputerà l’amichevole PSV-Milan, ultimo test per le due squadre in vista della ripresa della stagione che vedrà i rossoneri ricominciare sul campo della Salernitana (mercoledì 4 gennaio, ore 12.30), mentre il club olandese in casa contro lo Sparta Rotterdam (sabato 7 gennaio, ore 21).

Sono otto i precedenti tra le formazioni con il “Diavolo” avanti per 4-2 e due pareggi; l’ultima sfida risale al 28 agosto 2013 quando ci fu il confronto nel preliminare di Champions League, che vide il successo del Milan (1-1 in Olanda e 3-0 al Meazza).

PSV-Milan, probabili formazioni

PSV (4-2-3-1): Benitez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Van den Heuvel, Saibari, Madueke, Vertessen, Oppegard.

MILAN (4-2-3-1): Mirante: Kalulu, Thiaw, Gabbia, Pobega; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Adli, Rebic; Lazetic.

Dove vedere PSV-Milan in tv e streaming

Il match amichevole PSV-Milan sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (ch. 202 del decoder) e Sky Sport (ch.251) con collegamento a partire dalle ore 18.10. Telecronaca a cura di Davide Polizzi.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

L'incontro in terra olandese si potrà seguire anche in diretta streaming sulla piattaforma DAZN con telecronaca a cura di Edoardo Testoni con il commento tecnico dell'ex calciatore Marco Parolo. Per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

