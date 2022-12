Serie A femminile, la Roma capolista cede in casa alla Juventus

La dodicesima giornata della Serie A femminile fa registrare lo “scivolone” casalingo della capolista Roma, battuta per 2-4 a domicilio dalla Juventus: le capitoline vedono, dunque, ridurre a tre punti il proprio vantaggio sulla seconda posizione (appannaggio della stessa compagine bianconera). Della sconfitta delle romaniste traggono pieno vantaggio anche Fiorentina (terza in classifica) e Inter (quarta), ambedue impostesi in trasferta rispettivamente per 4-0 sul “fanalino di coda” Parma e per 2-1 sul Pomigliano d’Arco. A completare una giornata assolutamente favorevole alle squadre ospiti, il Milan batte per 1-0 a domicilio il Sassuolo e il Como espugna con il medesimo risultato il campo della Sampdoria.

Il prossimo turno

Ora il campionato osserverà una breve pausa, riprendendo nel fine settimana del 15 gennaio con i seguenti confronti: Como-Pomigliano d’Arco, Fiorentina-Roma, Inter-Sampdoria, Juventus-Sassuolo e Milan-Parma.

La classifica

Questa la classifica della massima divisione femminile dopo dodici giornate: Roma 30 punti; Juventus 27; Fiorentina 25; Inter 22; Milan 19; Sassuolo, Como, Sampdoria e Pomigliano d’Arco 10; Parma 6.