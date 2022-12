Serie B, dove vedere Benevento-Palermo: diretta TV e streaming live

Torna il Campionato di Serie B con a sfida Benevento-Palermo, ecco dove vedere il match tra due delle squadre più blasonate del campionato cadetto. Nonostante la contemporaneità del Mondiale in Qatar 2022 il secondo campionato italiano continua nel suo svolgimento e ad ogni turno regala sfide dal grande fascino. Benevento e Palermo sono appaiate a metà classifica con 15 punti in 14 giornate frutto di un’inizio stagione deludente soprattutto per i campani. Sulle rispettive panchine si sfidano due protagonisti del calcio della Serie A degli anni duemila come Eugenio Corini (Palermo) e soprattutto Fabio Cannavaro (Benevento) già ex capitano della nazionale italiana campione del mondo nel 2006.



Due tecnici dal grande passato da calciatori che per ancora devono trovare la loro giusta dimensione come allenatori di un campionato difficile come la Serie B.

Dove vedere Benevento-Palermo in diretta TV e streaming live

La sfida tra Benevento e Palermo si disputerà domenica 4 dicembre alle ore 18.00 allo stadio Vigorito di Benevento. La gara verrà trasmessa da DAZN (Clicca qui per attivare il tuo abbonamento) sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.

Probabili formazioni

Benevento (3-5-2): Paleari; Leverbe, Capellini, Pastina; Letizia, Improta, Schiattarella, Acampora, Foulon; Forte, La Gumina.

Allenatore: Fabio Cannavaro

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Devetak, Sala; Segre, Gomes, Broh; Valente, Brunori, Di Mariano.

Allenatore: Eugenio Corini