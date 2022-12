Serie B, dove vedere Brescia-Palermo: diretta TV e streaming live

Non si ferma il campionato di Serie B in campo anche a Santo Stefano, ecco dove vedere Brescia-Palermo gara dagli antichi splendori tra due nobili del calcio italiano. Le rondinelle cercano un risultato positivo per mettere fine ad un periodo nero che l’ha viste risucchiate verso il centro classifica, una ben altra posizione era stata prefissata ad inizio campionato. L’esonero di Clotet era nell’aria e nel pomeriggio ha trovato la sua ufficialità. Al suo posto arriverà Alfredo Aglietti che esordirà proprio contro Corini il giorno 26/12. Il Palermo invece ha inanellato quattro risultati utili consecutivi, che innescano un trend che potrebbe aprire ai rosanero uno scenario nuovo ma molto gradito.

Nell’ultimo precedente tra le due squadre finì 1-1 e sulla panchina del Brescia c’era proprio Eugenio Corini che invece adesso sedie sulla panchina del Palermo in Serie B.

Ecco dove vedere Brescia-Palermo: che sfida per il doppio ex Corini

La gara Brescia-Palermo si disputerà lunedi 26 dicembre 2022 alle ore 12:30. Sarà possibile seguire il match sia in streaming che in diretta TV su DAZN e su Sky Sport.

Sarà possibile seguire la sfida anche su Helbiz Live ed in particolare sulla piattaforma ONE FOOTBALL, che offre la possibilità di acquistare il singolo evento senza dover necessariamente sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma.